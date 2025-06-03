«Когда требуют золота, работать непросто». Гендиректор «Локомотива» — об Андрее Воронкове

Генеральный директор калининградского «Локомотива» Александр Косырьков рассказал, какую роль сыграл главный тренер команды Андрей Воронков в успехах прошедшего сезона (команда под его руководством выиграла чемпионат и Кубок России).

«Для «Локомотива», для болельщиков, для всей Калининградской области возвращение Андрея Геннадьевича — знаковое событие. Он стоял у истоков команды. Все титулы, все трофеи, выигранные нашими ребятами, связаны с его именем. Конечно, когда Андрей Геннадьевич вновь занял должность главного тренера, на него легла огромная ответственность. Все ждали, что он в третий раз сделает «Локомотив» чемпионом.

А работать под таким давлением, когда от тебя требуют только золота, очень непросто. Но он выдержал! Что касается сильных сторон, то у Воронкова наработана своя система подготовки. Воронков знает, как правильно подвести команду к сезону, как подойти в оптимальном состоянии к решающим матчам. К тому же Андрей Геннадьевич — прекрасный психолог. Всё это вместе и стало залогом успеха», — сказал Косырьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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