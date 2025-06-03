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Генеральный директор «Локомотива» прокомментировал слухи о конфликте Каракурт и Бровкиной

Генеральный директор «Локомотива» прокомментировал слухи о конфликте Каракурт и Бровкиной
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Генеральный директор калининградского «Локомотива» Александр Косырьков ответил на вопрос, действительно ли блокирующая Юлия Бровкина покинула команду по ходу сезона после конфликта с турецкой диагональной Эбрар Каракурт.

«Знаете фразу: «Всё, что было в Вегасе, остаётся в Вегасе»? В нашем случае: «Всё, что было в «Локомотиве», остаётся в «Локомотиве» (улыбается). Единственное, что могу добавить: очень многое из того, что писалось в СМИ, в соцсетях, не соответствует действительности. А Юле мы очень благодарны за её вклад в успехи команды. И желаем удачи», — сказал Косырьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Ранее сообщалось, что между Бровкиной и Каракурт произошла драка в начале февраля. Волейболисток разнимали одноклубницы. Вскоре представительница Турции повредила машину Бровкиной и выдвинула ультиматум, из-за которого руководство «Локомотива» отправило Бровкину во вторую команду.

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