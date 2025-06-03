«Мы идём по пути омоложения команды». Гендиректор «Локомотива» — об уходе лидеров

Генеральный директор калининградского «Локомотива» Александр Косырьков прокомментировал уход лидеров — Эбрар Каракурт, Ирины Воронковой и Ксении Парубец, особо отметив ситуацию с Ксенией.

«Лишиться такого классного игрока, капитана команды, которая ярко начала сезон, очень обидно. К сожалению, Ксюша так и не смогла полноценно восстановится. А ведь я мечтал, чтобы Ксения Парубец и Ирина Воронкова сыграли в «Локомотиве» вместе. Уверен, это была бы одна из лучших линий доигровки в мире. В любом случае, Ксюше огромное спасибо. Даже будучи вне игры, она поддерживала команду. Сейчас Ксения взяла паузу в карьере, и мы ей желаем здоровья.

Мы приняли решение пойти по пути омоложения команды. Делаем ставку на своих воспитанников, которые прошли нашу клубную систему подготовки. Вообще мы стремимся к тому, чтобы наша первая команда была сформирована на 60% из своих воспитанниц. Работаем над этим с первого же дня существования нашего клуба.

Результаты такой работы уже есть. Вы сами видели, какой отличный сезон провела наша воспитанница — блокирующая Даша Киселёва. Хорошо зарекомендовала себя Марина Аслямова. Привлекалась к играм первой команды и Катя Купреева. К тому же ряд наших молодых игроков выступают на правах аренды в других командах Суперлиги и Высшей лиги А. Мы за всеми внимательно следим. Кстати, возвращается в «Локомотив» Анастасия Капралова. Два года она на правах аренды отыграла в чемпионате Италии, хорошо себя там проявила, вошла в число самых результативных волейболисток чемпионата. Мы на неё очень рассчитываем», — сказал Косырьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.