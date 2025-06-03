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Гендиректор «Локомотива» высказался о новичке команды — бразильянке Киси Насименто

Гендиректор «Локомотива» высказался о новичке команды — бразильянке Киси Насименто
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Генеральный директор калининградского «Локомотива» Александр Косырьков прокомментировал подписание контракта с бразильской диагональной Киси Насименто.

«Эта волейболистка подходит под ту игровую схему, которую мы хотим выстроить в следующем сезоне. Киси играет в быстрый волейбол, но может также атаковать и с высоких мячей. Вообще она — очень сильный игрок!» — сказал Косырьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

25-летняя Киси Насименто входила в состав национальной сборной, вместе с которой стала серебряным призёром чемпионата мира и Лиги наций в 2022 году и Кубка мира в 2023 году.

Последние четыре сезона Насименто выступала за «Минас». За это время клуб дважды выиграл чемпионат Бразилии, в сезоне-2024/2025 стал серебряным призёром турнира, а Киси вошла в символическую сборную как лучшая диагональная.

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