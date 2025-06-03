Гендиректор калининградского «Локомотива» рассказал о сложностях с подписанием легионеров

Генеральный директор калининградского «Локомотива» Александр Косырьков отметил, что сейчас непросто приглашать иностранных игроков в российскую лигу и клубы.

«Скажем так — непросто. Во-первых, наши клубы пока не выступают на международной арене, а многим игрокам участие в Лиге чемпионов, в Еврокубках тоже важно. Второй момент связан с финансовой составляющей. В этом плане нам всё труднее конкурировать с ведущими европейскими чемпионатами.

Многие волейболистки предпочитают иметь контракт чуть меньше, но при этом играть в более, скажем так, комфортном чемпионате. В Турции, например, почти половина команд базируется в Стамбуле, да и в другие города можно добраться за несколько часов на автобусе. Так же, как и в Италии. В России же много перелётов. Порой дорога на игру может занять целый день. Не все легионеры готовы к такому графику. Тем более что есть ещё сильные лиги в США, Китае, Японии. В общем, выбор у волейболистов широкий», — сказал Косырьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.