«Можно и карьеру погубить». Александр Косырьков — об отъезде волейболисток за границу

Генеральный директор калининградского «Локомотива» Александр Косырьков ответил на вопрос, как относится к тому, что многие российские волейболистки уезжают играть в зарубежные клубы.

«Отрицательно. Считаю, что не стоит молодым девчонкам в 18-19 лет уезжать за границу. В этом возрасте игрокам нужно ещё многому научиться в волейболе. В России тренеры много работают с молодёжью индивидуально, тем более что у нас много классных специалистов. За границей же от игроков будут требовать, в первую очередь, результат. И там им уже не до учёбы. Кто-то справится, а кто-то и не выдержит. Так можно и карьеру погубить. Если уж есть большое желание поиграть за рубежом, то делать это нужно уже в зрелом возрасте. А вообще, не будь такого оттока игроков, наш чемпионат был бы гораздо интереснее. И если хотя бы половина из тех волейболисток, что отправились заграницу, выступала сейчас в России, уровень Суперлиги стал бы ещё выше», — сказал Косырьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.