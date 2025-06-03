Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Можно и карьеру погубить». Александр Косырьков — об отъезде волейболисток за границу

«Можно и карьеру погубить». Александр Косырьков — об отъезде волейболисток за границу
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор калининградского «Локомотива» Александр Косырьков ответил на вопрос, как относится к тому, что многие российские волейболистки уезжают играть в зарубежные клубы.

«Отрицательно. Считаю, что не стоит молодым девчонкам в 18-19 лет уезжать за границу. В этом возрасте игрокам нужно ещё многому научиться в волейболе. В России тренеры много работают с молодёжью индивидуально, тем более что у нас много классных специалистов. За границей же от игроков будут требовать, в первую очередь, результат. И там им уже не до учёбы. Кто-то справится, а кто-то и не выдержит. Так можно и карьеру погубить. Если уж есть большое желание поиграть за рубежом, то делать это нужно уже в зрелом возрасте. А вообще, не будь такого оттока игроков, наш чемпионат был бы гораздо интереснее. И если хотя бы половина из тех волейболисток, что отправились заграницу, выступала сейчас в России, уровень Суперлиги стал бы ещё выше», — сказал Косырьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Материалы по теме
Секреты чемпионства «Локомотива». Интервью с боссом лучшего волейбольного клуба России
Эксклюзив
Секреты чемпионства «Локомотива». Интервью с боссом лучшего волейбольного клуба России
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android