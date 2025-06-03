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В Италии опровергли информацию о проведении волейбольного товарищеского матча с Россией

Мужская сборная Италии в августе не планирует проводить товарищеский матч с Россией. Об этом сообщает итальянское издание Virgilio Sport.

«Агентство ТАСС объявило о выставочной встрече в конце августа между сборной России и Италии. Россия, как и Беларусь, была отстранена от всех международных соревнований из-за ситуации на Украине.

После серии осуждающих комментариев в интернете из Fipav (Федерация волейбола Италии. — Прим. «Чемпионата») пришло соответствующее опровержение слов генерального секретаря Московской федерации волейбола Александра Яременко, из которого следует, что никаких дружественных матчей с Россией не планируется», — сообщает Virgilio Sport.

Напомним, 31 мая, мужская сборная России обыграла Сербию на Кубке Первого канала. Россияне выиграли матч в четырёх сетах со счётом 3:1 (21:25, 25:20, 25:17, 25:14).