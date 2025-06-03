ВФВ сообщила, что займётся организацией проведения товарищеских матчей со сборной США

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что проработает вопрос о возможном проведении товарищеских матчей между сборными России и США.

«Надо этим заняться, это интересная мысль. Россия — США — очень интересная вывеска с точки зрения волейбола. Будем этим заниматься», — приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, ранее Яременко сообщал о возможности провести товарищеский матч с национальной командой Италии в августе. Позже итальянское издание Virgilio Sport опубликовало опровержение о проведении матчей между российскими и итальянскими волейболистами.