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ВФВ сообщила, что займётся организацией проведения товарищеских матчей со сборной США

ВФВ сообщила, что займётся организацией проведения товарищеских матчей со сборной США
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что проработает вопрос о возможном проведении товарищеских матчей между сборными России и США.

«Надо этим заняться, это интересная мысль. Россия — США — очень интересная вывеска с точки зрения волейбола. Будем этим заниматься», — приводит слова функционера ТАСС.

Напомним, ранее Яременко сообщал о возможности провести товарищеский матч с национальной командой Италии в августе. Позже итальянское издание Virgilio Sport опубликовало опровержение о проведении матчей между российскими и итальянскими волейболистами.

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