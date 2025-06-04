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18:00 Мск
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Расписание игрового дня Лиги наций волейболу — 2025 среди женщин на 4 июня

Расписание игрового дня Лиги наций волейболу — 2025 среди женщин на 4 июня
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Сегодня, 4 июня начнётся Лига наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 4 июня (время — московское):

07:30. Франция — Турция;
10:00. Таиланд — Польша;
14:30. Китай — Бельгия;
18:00. Нидерланды — Япония;
20:00. США — Италия;
23:00. Доминиканская Республика — Сербия;
23:30. Чехия — Бразилия.

В турнире принимают участие 18 команд. Соревнования продолжатся до 27 июля. Действующими чемпионками Лиги наций являются итальянские волейболистки, которые в прошлогоднем финале обыграли Японию со счётом 3-1 по сетам.

Календарь женской Лиги наций - 2025
Турнирная таблица женской Лиги наций - 2025
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