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Двукратная чемпионка России Ирина Филиштинская покинула калининградский «Локомотив»

Двукратная чемпионка России Ирина Филиштинская покинула калининградский «Локомотив»
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Двукратная чемпионка России, обладательница Кубка России в составе «Локомотива» из Калининградской области, связующая Ирина Филиштинская покинула клуб.

«Мы от всего сердца благодарим Ирину за те четыре года в «Локо», на протяжении которых она радовала нас своей яркой игрой! За эмоции, за страсть, за нескончаемую любовь к волейболу! За её отзывчивость, позитив и огромный вклад в победы команды! Ты навсегда в истории «Локомотива»!

Желаем успехов в дальнейшем. До новой встречи!» – сказано в сообщении в телеграм-канале железнодорожников.

34-летняя Филиштинская защищала цвета «Локомотива» с 2021 года.

Напомним, в сезоне-2024/2025 женской Суперлиги «Локомотив» взял золотые медали, одолев в драматичной финальной серии «Динамо-Казань» (3-2). Также балтийский клуб стал обладателем Кубка России, выиграв финал у того же «Динамо-Казань» (3:2).

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