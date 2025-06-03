Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Филиштинская будет выступать за новичка Суперлиги – петербургскую «Корабелку»

34-летняя связующая Ирина Филиштинская покинула калининградский «Локомотив» и продолжит карьеру в «Корабелка». Об этом сообщила пресс-служба петербургской команды в социальных сетях.

«Корабелка» стала чемпионом Высшей лиги А в сезоне-2024/2025 и завоевала право на повышение. Для клуба под руководством Светланы Сафроновой следующий сезон будет первым в российской Суперлиге.

Напомним, Ирина Филиштинская – двукратная чемпионка России, обладательница Кубка России в составе «Локомотива». Последние четыре сезона связующая выступала за калининградский клуб. За свою карьеру она также играла в красноярском «Енисее» (сезон-2020/2021), казанском «Динамо-Ак Барс» (2016-2018), краснодарском «Динамо» (2012-2016) и саратовском «Протоне» (2006-2012).

31 мая Филиштинская помогла сборной России одержать победу в матче против Сербии в рамках Кубка Первого канала.