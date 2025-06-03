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Двукратная чемпионка мира оценила победу женской сборной России над Сербией

Двукратная чемпионка мира оценила победу женской сборной России над Сербией
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Двукратная чемпионка мира российская бывшая волейболистка Екатерина Гамова высказлась о триумфе женской сборной России на «Кубке Первого канала в Белграде, где россиянки одержали волевую победу над сборной Сербии (3:2), уступая по сетам 0:2.

Кубок Первого канала . Финал
31 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Сербия (ж)
Окончен
2 : 3
Россия (ж)
Сербия (ж): Дангубич, Осмаич, Ранкович, Миркович, Куртагич, Алексич, Узелац, Егдич, Миленкович, Зеленович, Чаич, Киров, Букилиц, Перович, Гочанин, Миятович, Иванович
Россия (ж): Лазарева, Бирюкова, Матвеева, Бибина, Лазарева, Федоровцева, Бровкина, Суворова, Пушина, Филиштинская, Воронкова, Толок, Подкопаева, Гатина

«Этот турнир был очень важен для нас, учитывая, что сейчас команда не может выступать на международной арене. Мы, наконец-то, смогли увидеть девочек на площадке с соперницами хорошего уровня и понять, какая у нас сборная есть на сегодняшний момент. Могу сказать, что мы увидели практически новую команду. У них было не так много времени на подготовку к этому матчу, не больше двух недель, а за такой срок очень непросто собрать новый коллектив с новым тренером и организовать какую-то внутреннюю игру. Поэтому я думаю, что начало матча далось сложно, потому что у них было и волнение, и ещё шла притирка. Да и вообще возвращение на международную арену придавало нервозности. А потом по ходу игры провели ряд замен, усилили некоторые позиции, исправили ошибки, которые были. И, собственно, получился отличный результат.

Как оценю потенциал нашей команды, которая встречалась с действующими чемпионками мира? Я смотрю на сборную с позитивом, учитывая, что состав команды полностью омолодился. Мне кажется, игроки, которые сейчас выходят на площадку, это наша основа и костяк сборной на ближайшие десять лет. И я смотрю на эту команду с большими ожиданиями и верю в отличные перспективы. Главное, чтобы состоялось, наконец, возвращение на международную арену», — приводит слова Гамовой пресс-служба Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ).

Напомним, женская сборная России с марта 2022 года из-за остранения проводила матчи только со сборной Беларуси.

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