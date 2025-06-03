Екатерина Гамова ответила, упал ли уровень российского волейбола из-за отстранения

Двукратная чемпионка мира российская бывшая волейболистка Екатерина Гамова после победы женской сборной России на Кубке Первого канала в Белграде над командой Сербии (3:2) ответила на вопрос, упал ли уровень российского женского волейбола из-за отсутствия международных матчей.

«Очень сложно сделать какие-то выводы по одной игре. Но могу сказать, что игроки, которые выступают за рубежом — Арина Федоровцева, Маркова, Татьяна Кадочкина (Толок) — так или иначе находятся на международном уровне. Играют в сильнейших чемпионатах, выступают в еврокубках. И это позволяет им расти, не терять уровень. Поэтому надежды очень хорошие. Думаю, мы не будем плестись где-то в конце, когда вернёмся на мировую арену», — приводит слова Гамовой пресс-служба Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ).

Напомним, женская сборная России с марта 2022 года из-за остранения проводила матчи только со сборной Беларуси.