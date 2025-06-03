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Екатерина Гамова ответила, упал ли уровень российского волейбола из-за отстранения

Екатерина Гамова ответила, упал ли уровень российского волейбола из-за отстранения
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Двукратная чемпионка мира российская бывшая волейболистка Екатерина Гамова после победы женской сборной России на Кубке Первого канала в Белграде над командой Сербии (3:2) ответила на вопрос, упал ли уровень российского женского волейбола из-за отсутствия международных матчей.

Кубок Первого канала . Финал
31 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Сербия (ж)
Окончен
2 : 3
Россия (ж)
Сербия (ж): Дангубич, Осмаич, Ранкович, Миркович, Куртагич, Алексич, Узелац, Егдич, Миленкович, Зеленович, Чаич, Киров, Букилиц, Перович, Гочанин, Миятович, Иванович
Россия (ж): Лазарева, Бирюкова, Матвеева, Бибина, Лазарева, Федоровцева, Бровкина, Суворова, Пушина, Филиштинская, Воронкова, Толок, Подкопаева, Гатина

«Очень сложно сделать какие-то выводы по одной игре. Но могу сказать, что игроки, которые выступают за рубежом — Арина Федоровцева, Маркова, Татьяна Кадочкина (Толок) — так или иначе находятся на международном уровне. Играют в сильнейших чемпионатах, выступают в еврокубках. И это позволяет им расти, не терять уровень. Поэтому надежды очень хорошие. Думаю, мы не будем плестись где-то в конце, когда вернёмся на мировую арену», — приводит слова Гамовой пресс-служба Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ).

Напомним, женская сборная России с марта 2022 года из-за остранения проводила матчи только со сборной Беларуси.

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