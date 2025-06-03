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Россиянка Анна Лазарева сменила клуб в турецкой Лиге Султанлар

Россиянка Анна Лазарева сменила клуб в турецкой Лиге Султанлар
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28-летняя диагональная сборной России Анна Лазарева официально сменила клуб в турецкой Лиге Султанлар. Волейболистка перешла из «Кузейбору» в «Зерен Спор», куда, по сообщению источников, отправится и доигровщица Светлана Гатина.

В сезоне-2024/2025 Лазарева стала лучшим бомбардиром чемпионата Турции, набрав 684 очка. «Кузейбору» занял седьмое место в Лиге Султанлар, «Зерен Спор» завершил чемпионат на пятом месте.

Напомним, «Зерен Спор» станет третьим турецким клубом Лазаревой. Ранее она также выступала за «Фенербахче» (2021-2023). В России диагональная играла за московское «Динамо» и красноярский «Енисей». За свою карьеру Анна успела выступить за французский «Волеро Ле-Канне», корейский «ИБК Алтос», китайский Beijing BAIC Motor и американский «Атланта Вайб».

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