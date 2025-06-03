34-летний связующий Игорь Кобзарь вернулся в петербургский «Зенит» после сезона, проведённого в новосибирском «Локомотиве». Об этом сообщает пресс-служба команды. В составе железнодорожников Кобзарь стал обладателем мужского Кубка России.

Игорь выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. Ранее он также играл за «Газпром-Югра» (2007-2012), «Белогорье» (сезон-2012/2013), казанский «Зенит» (2013-2017), кемеровский «Кузбасс» (2017-2021). В составе национальной сборной России Кобзарь становился серебряным призёром Олимпийских игр в Токио, чемпионом Лиги наций.

«Мы уверены, что возвращение Кобзаря добавит «Зениту» ещё больше мощи и уверенности в своих силах. Желаем Игорю успехов в новом сезоне и надеемся, что он продолжит радовать нас своей игрой и бойцовским духом! И, конечно, будем рады вновь видеть этого парня в форме нашего клуба. С возвращением домой, Игорь!» – сообщает пресс-служба клуба.