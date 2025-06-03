Анна Котикова вернулась в российскую Суперлигу из итальянского «Скандиччи»

25-летняя российская доигровщица Анна Котикова вернулась в российскую Суперлигу из итальянского «Савино Дель Бене» (Скандиччи). В следующем сезоне она будет выступать в составе саратовского «Протона». Вместе со «Скандиччи» Котикова успела стать серебряным призёром Лиги чемпионов.

Доигровщица начинала карьеру в системе «Динамо-Ак Барс», а с 2015 по 2021 год играла за основную казанскую команду. В сезоне-2021/2022 Анна входила в состав краснодарского «Динамо», а с 2022 по 2024 год выступала за французский «Волеро Ле-Канне».

Котикова выступала в молодёжной сборной России: выиграла чемпионат Европы в 2016 году, Универсиаду и серебро чемпионата мира в 2017-м. На чемпионате Европы Анна была признана лучшей диагональной и MVP турнира, на чемпионате мира получила приз «Лучшая диагональная».