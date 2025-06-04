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США — Италия. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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20:00 Мск
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Главная Волейбол Новости

Okko эксклюзивно покажет ЧМ и Лигу наций по волейболу

Okko эксклюзивно покажет ЧМ и Лигу наций по волейболу
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Онлайн-кинотеатр покажет турниры Международной федерации волейбола. Эксклюзивные права рассчитаны с 2025 по 2028 год включительно. В пакет входят чемпионат мира, Лига наций и клубный ЧМ среди мужчин и женщин. Также клиенты сервиса смогут увидеть чемпионат мира по пляжному волейболу и «Про-тур».

Трансляции большого волейбола на Okko начнутся с матча предварительного этапа Лиги наций между сборными Франции и Турции 4 июня. Мужской турнир стартует в сервисе 11 июня.

Все матчи будут доступны как в прямом эфире, так и в записи. Предусмотрена возможность выбора аудиодорожки. Подписчики онлайн-кинотеатра получат доступ к дополнительному контенту: аналитике, интервью со спортсменами и тренерами, а также обзорам и хайлайтам.

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko:

«Волейбол – динамичный, эмоциональный и зрелищный вид спорта с большой и преданной аудиторией. Мы гордимся тем, что волейбольная Лига наций становится частью нашей эксклюзивной линейки спортивного контента. В Okko мы стремимся не просто показывать спорт, а делать его ближе, ярче и доступнее для зрителей по всей стране».

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Новости. Волейбол
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