Волейболистка Капралова объяснила, почему вернулась в российский чемпионат из Италии

Волейболистка Анастасия Капралова объяснила, почему решила вернуться из итальянского «Кунео» в калининградский «Локомотив».

Во вторник пресс-служба калининградского клуба объявила, что 21-летняя доигровщица Капралова возвращается в команду после двух лет, проведённых в итальянской Серии А1.

«После двух лет, проведённых в итальянском чемпионате, я ощущала на себе, как этот зарубежный опыт помог мне вырасти и что моя игра вышла на другой уровень. Таким образом, вернуться в российский чемпионат, в топовый клуб России — «Локомотив», показалось мне правильным выбором, чтобы продолжать совершенствовать свою игру и вносить свой вклад в достижение команды», — сказала Капралова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Первый сезон в Италии Капралова провела в составе «Игор Горгондзола» (Новара). Вместе с командой, в которую также входили россиянки Вита Акимова и Марина Маркова, она завоевала Кубок Вызова в сезоне-2023/2024.

В сезоне-2024/2025 Анастасия стала основным игроком итальянского «Кунео» и дважды признавалась MVP матчей. За сезон Капралова провела 26 игр, набрав 350 очков: 311 в атаке, 20 на блоке и 19 — на подаче.