Волейболистка «Локомотива» Капралова: из Италии возвращаюсь с богатым опытом

Волейболистка калининградского «Локомотива» Анастасия Капралова рассказала, в каких аспектах игры стала сильнее после двух лет, проведённых в итальянском чемпионате.

Во вторник пресс-служба калининградского клуба объявила, что 21-летняя доигровщица Капралова возвращается в команду после двух лет, проведённых в итальянской Серии А1.

— Ты говорила, вернёшься в Россию, только если будешь играть в составе. Получается, главное условие, чтобы ты вернулась, было место в основной шестёрке?

— Да, как я говорила ранее, для меня очень важно на данном этапе моей карьеры быть всегда на площадке, получать опыт. Исходя из этого, я рассматривала только один вариант — быть основным игроком для команды. «Локомотив» оказал мне это доверие, чему я очень рада и с нетерпением жду начала чемпионата, чтобы проявить себя и добиться высоких результатов вместе с командой.

— С каким бэкграундом возвращаешься в «Локо»?

— Из Италии я возвращаюсь с очень богатым опытом. Много прибавила в техническом плане. Игры против сильнейших команд и опытных игроков, давление на площадке — всё это дало свои плоды. Я чувствую себя уже более полноценным и зрелым игроком и готова выкладываться на площадке по полной, уже в новом для себя чемпионате, — сказала Капралова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Первый сезон в Италии Капралова провела в составе «Игор Горгондзола» (Новара). Вместе с командой, в которую также входили россиянки Вита Акимова и Марина Маркова, она завоевала Кубок Вызова в сезоне-2023/2024.

В сезоне-2024/2025 Анастасия стала основным игроком итальянского «Кунео» и дважды признавалась MVP матчей. За сезон Капралова провела 26 игр, набрав 350 очков: 311 в атаке, 20 на блоке и 19 — на подаче.