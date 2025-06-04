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Белорусский тренер Олег Миканович возглавит «Нову» в сезоне-2025/2026

Белорусский тренер Олег Миканович возглавит «Нову» в сезоне-2025/2026
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Белорусский специалист Олег Миканович возглавит новокуйбышевскую «Нову» в сезоне-2025/2026, сообщает телеграм-канал российской Суперлиги.

С мая 2021 года Миканович работал главным тренером минской «Столицы» (бывший «Строитель». — Прим. «Чемпионата»). Под его руководством команда трижды становилась серебряным призёром чемпионата Беларуси (в 2021, 2022 и 2023 годах). В 2024 году минчане завоевали бронзу. Кроме того, «Столица» участвовала в чемпионате России в сезоне-2022/2023, где заняла последнее, 16-е место. Ранее Миканович в течение трёх лет входил в тренерский штаб кемеровского «Кузбасса» в роли ассистента главного тренера. За это время «Кузбасс» стал чемпионом России в 2019 году, выиграл Суперкубок России — 2019 и завоевал бронзовые награды в 2020 году. Также Миканович тренировал молодёжную сборную Беларуси.

В сезоне Суперлиги-2024/2025 новокуйбышевская «Нова» заняла 14-е место в итоговой таблице, одержав за сезон четыре победы и потерпев 24 поражения.

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