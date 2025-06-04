Московское «Динамо» подписало диагонального Назара Литвиненко

24-летний диагональный Назар Литвиненко вошёл в состав московского волейбольного клуба «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

Литвиненко начинал карьеру в нижневартовском клубе «Югра-Самотлор», где в сезоне-2021/2022 уже составлял пару диагональных вместе с Максимом Сапожковым. С 2023 по 2025 год играл за «Динамо-ЛО» из Соснового Бора.

«По волейбольным меркам Назар Литвиненко ещё весьма молодой, но при этом уже достаточно опытный игрок. В его арсенале хорошие физические данные, мощная подача, работоспособность и спортивные амбиции. Последний сезон оказался для него немного скомканным из-за травмы, однако мы верим в игрока и вместе с Назаром будем работать над тем, чтобы в «Динамо» он смог выйти на новый уровень и приносить пользу нашей команде», – приводит слова главного тренера «Динамо» Константина Брянского пресс-служба клуба.