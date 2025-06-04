Блокирующий Иван Яковлев перешёл из «Зенита» СПб в «Белогорье»

30-летний блокирующий, серебряный призёр Олимпийских игр и экс-капитан петербургского «Зенита» Иван Яковлев вошёл в состав «Белогорья». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Последние шесть сезонов Яковлев провёл в «Зените». Он также выступал за московский МГТУ в сезоне-2014/2015 и новоуренгойский «Факел» с 2015 по 2019 год. За время выступления в Суперлиге он провёл 297 игр, набрал 2274 очка: 1431 мяч в атаке, 665 блоков и 178 эйсов.

Вместе с молодёжной сборной России Яковлев завоевал серебряные медали молодёжного чемпионата мира до 23 лет в 2017 году, где был признан лучшим блокирующим турнира. В составе сборной России выиграл Лигу наций — 2019 и вновь став лучшим блокирующим. В 2021 году в Токио стал серебряным призёром Олимпийских игр.