Яковлев объяснил, почему принял решение уйти из «Зенита» СПб в «Белогорье»

Блокирующий Иван Яковлев после шести сезонов в петербургском «Зените» перешёл в «Белогорье». Он рассказал, почему принял такое решение.

«Этот переход был очень обдуманным. Я очень долго играл за родной клуб «Зенит», и в какой-то момент я для себя решил, что началась стагнация в профессиональном плане. Мне захотелось сделать очередной вызов самому себе для того, чтобы доказать, что я могу ещё учиться, могу развиваться, могу научиться чему-то новому и двигаться дальше. И «Белогорье» именно та команда, в которой бы я хотел продолжить свою карьеру.

Что касается как это выглядело изнутри. Очень двоякое ощущение: ты переходишь в другой клуб, меняешь город, меняешь свой привычный образ жизни, свой быт. Образовалась некая зона комфорта, а мы все знаем, что из неё тяжело выходить и что-то менять. Но я думаю, что я справился с этим моментом и очень счастлив перейти в «Белогорье», – приводит слова Яковлева пресс-служба клуба на официальном сайте.