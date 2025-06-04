Егор Клюка стал игроком японского клуба «Сантори Санбёрдз»

Российский доигровщик Егор Клюка присоединился к японскому клубу «Сантори Санбёрдз». Команда является действующим победителем чемпионата Японии.

Предыдущим клубом Клюки был санкт-петербургский «Зенит», где он провёл пять лет, сыграв 140 матчей и 490 партий. За пять сезонов Егор набрал 1753 очка, поставил 217 блоков и оформил 121 эйс. В завершившемся сезоне-2024/2025 на счету 29-летнего игрока 32 матча, в которых он набрал 328 очков (из них 40 на блоке и 13 на подаче) и атаковал с процентом 48.

В составе «Зенита» Клюка стал двукратным серебряным (2020/2021, 2024/2025) призёром чемпионатов России, а также финалистом Кубка ЕКВ.