Лига наций — 2024, женщины: результаты матчей 4 июня

В среду, 4 июня, а также в ночь на 5 июня в рамках женского волейбольного турнира «Лига наций» — 2024 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Лига наций — 2024. Женщины. Результаты матчей, 4 и 5 июня:

Франция — Турция — 1:3.

Таиланд — Польша — 0:3.

Китай — Бельгия — 3:0.

Нидерланды — Япония — 0:3.

США — Италия — 0:3.

Доминиканская Республика — Сербия — 3:2.

Чехия — Бразилия — 0:3.

Болгария — Канада — 2:3.

Южная Корея — Германия — 0:3.

Напомним, в соревнованиях принимают участие 18 национальных команд, которые на предварительной стадии проведут круговой турнир, разбитый на три этапа. Соревнования продолжатся до 27 июля. Игры проходят в канадской Оттаве (группа 1), бразильском Рио-де-Жанейро (группа 2) и китайском Пекине (группа 3). Действующими чемпионками Лиги наций являются итальянские волейболистки, которые в прошлогоднем финале обыграли Японию со счётом 3-1 по сетам.

Трофеи сборной России по волейболу: