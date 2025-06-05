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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 5 июня

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 5 июня
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Сегодня, 5 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 5 июня (время — московское):

10:00. Бельгия — Таиланд;
14:30. Китай — Польша;
23:00. Болгария — Доминиканская Республика;
23:30. Германия — Италия;
2:30 6 июня. Канада — Нидерланды;
3:00 6 июня. США — Бразилия.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

Календарь Лиги наций (ж)
Турнирная таблица Лиги наций (ж)
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