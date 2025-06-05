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Доигровщик «Зенита» СПб Тимофей Тихонов арендован «Кузбассом» на сезон-2024/2025

Доигровщик «Зенита» СПб Тимофей Тихонов арендован «Кузбассом» на сезон-2024/2025
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Доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Тимофей Тихонов следующий сезон проведёт в кемеровском «Кузбассе» на правах аренды.

«Тимофей, желаем тебе побольше игровой практики и профессионального роста. И, конечно, ни в коем случае не прощаемся!» — написано в сообщении пресс-службы санкт-петербургского клуба на официальном сайте.

21-летний Тихонов — воспитанник санкт-петербургского волейбола. Он перешёл в «Зенит» в 2023 году из «Автомобилиста» (Санкт-Петербург), выступающего в Высшей лиге «А» чемпионата России.

Ранее стало известно, что 30-летний блокирующий, серебряный призёр Олимпийских игр и экс-капитан петербургского «Зенита» Иван Яковлев вошёл в состав «Белогорья».

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