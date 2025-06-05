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Блокирующая Виктория Велисевич перешла из «Тулицы» в «Омичку»

Блокирующая Виктория Велисевич перешла из «Тулицы» в «Омичку»
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Российская волейболистка блокирующая Виктория Велисевич перешла из тульской «Тулицы» в «Омичку». Об этом сообщает официальный телеграм-канал Pari Суперлиги.

Велисевич — воспитанница кемеровской детско-юношеской спортивной школы № 2 и клуба «Омичка». Карьера спортсменки развивалась следующим образом:

2012–2016 годы — «Омичка-2»;
2016–2017 годы — «Ангара» (Иркутск);
2017–2021 годы — «Тюмень-ТюмГУ»;
2021–2022 годы — «Спарта» (Нижний Новгород);
2022–2024 годы — «Енисей» (Красноярск);
2024 год — «Тулица» (Тула).

28-летняя Виктория Велисевич — серебряная медалистка молодёжной лиги чемпионата России (2014 год), а также бронзовый призёр Кубка Сибири и Дальнего Востока (2017 год).

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