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Блокирующая Виктория Велисевич перешла из «Тулицы» в «Омичку»

Российская волейболистка блокирующая Виктория Велисевич перешла из тульской «Тулицы» в «Омичку». Об этом сообщает официальный телеграм-канал Pari Суперлиги.

Велисевич — воспитанница кемеровской детско-юношеской спортивной школы № 2 и клуба «Омичка». Карьера спортсменки развивалась следующим образом:

2012–2016 годы — «Омичка-2»;

2016–2017 годы — «Ангара» (Иркутск);

2017–2021 годы — «Тюмень-ТюмГУ»;

2021–2022 годы — «Спарта» (Нижний Новгород);

2022–2024 годы — «Енисей» (Красноярск);

2024 год — «Тулица» (Тула).

28-летняя Виктория Велисевич — серебряная медалистка молодёжной лиги чемпионата России (2014 год), а также бронзовый призёр Кубка Сибири и Дальнего Востока (2017 год).