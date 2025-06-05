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В «Ленинградку» перешла либеро нижегородской «Спарты» Софья Булгакова

В «Ленинградку» перешла либеро нижегородской «Спарты» Софья Булгакова
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Российская волейболистка, либеро Софья Булгакова перешла в «Ленинградку» (Санкт-Петербург) из нижегородской «Спарты».

«Софья, мы рады видеть тебя в команде! Ждём яркой игры и успешного выступления в форме «диких пчёл»!» — написано в приветственном сообщении прес-службы «Ленинградки» на официальном сайте санкт-петербургского клуба.

Клубная карьера Булгаковой:
2017-2020 — «Олимп» (Новосибирская область);
2020-2021 — «Омь-СибГУОР» (Омск);
2021-2023 — «Муром» (Владимирская область);
2023-2025 — «Спарта» (Нижний Новгород).

В прошедшем сезоне 23-летняя волейболистка сыграла за «Спарту» 26 матчей (93 партии), совершила 227 приёмов с 47% позитивной и 27% отличной доводки.

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