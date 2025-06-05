Покинувшая «Локомотив» волейболистка Воронкова близка к переходу в один из клубов Китая

Трёхкратная чемпионка России по волейболу Ирина Воронкова близка к переходу в китайский клуб «Шанхай», сообщается на сайте VolleyNews.it.

По данным источника, Воронкова находится в шаге от перехода в «Шанхай», соглашение с российской доигровщицей достигнуто, однако официального подтверждения пока нет.

29-летняя Воронкова покинула калининградский «Локомотив» 19 мая, она играла за команду с 2018 по 2022 годы, а также с 2024-го по 2025-й. Ранее появились слухи о переходе волейболистки в итальянский «Милан», однако Воронкова опровергла эту информацию.

Воронкова с 2016 года выступает за сборную России, с национальной командой она выиграла бронзу Кубка мира 2019 года.