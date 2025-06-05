Белорусский связующий Тюшкевич вошёл в состав московского «Динамо»

26-летний белорусский связующий Константин Тюшкевич вошёл в состав московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Волейболист начинал карьеру в минской «Столице» (2017-2022), после чего переехал в российскую Суперлигу. С 2022 по 2023 годы выступал за нижегородское АСК. Последние два сезона провёл в составе «Динамо-ЛО» из Соснового Бора.

«Константин Тюшкевич хорошо знаком болельщикам и специалистам по выступлениям в чемпионате России. Этот связующий умеет вести быструю вариативную игру, обладает мощной и острой подачей. Мы уверены, что Константин успешно вольётся в коллектив и станет важной частью нашей команды», — приводит слова главного тренера «Динамо» Константина Брянского пресс-служба клуба.