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Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 5 июня

Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 5 июня
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В четверг, 5 июня, а также в ночь на 6 июня мск в рамках женской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 5 июня и в ночь на 6 июня мск:

Бельгия — Таиланд — 3:1 (25:22, 25:23, 24:26, 25:22);
Китай — Польша — 1:3 (22:25, 25:20, 19:25, 21:25);
Болгария — Доминиканская Республика — 3:1 (25:21, 30:32, 25:19, 31:29);
Германия — Италия 2:3 (25:22, 10:25, 25:20, 13:25, 9:15);
Канада — Нидерланды — 1:3 (18:25, 25:22, 15:25, 23:25);
США — Бразилия — 0:3 (18:25, 17:25, 19:25).

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

Видео: Трофеи сборной России по волейболу

Календарь Лиги наций (ж)
Турнирная таблица Лиги наций (ж)
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