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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 6 июня

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 6 июня
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Сегодня, 6 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 6 июня (время — московское):

10:00. Франция — Бельгия;
14:30. Турция — Таиланд;
23:00. Доминиканская Республика — Нидерланды;
23:30. Южная Корея — Италия;
2:30 7 июня. Сербия — Япония;
3:00 7 июня. Чехия — США.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

Календарь Лиги наций (ж)
Турнирная таблица Лиги наций (ж)
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