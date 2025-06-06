Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 6 июня

Сегодня, 6 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 6 июня (время — московское):
10:00. Франция — Бельгия;
14:30. Турция — Таиланд;
23:00. Доминиканская Республика — Нидерланды;
23:30. Южная Корея — Италия;
2:30 7 июня. Сербия — Япония;
3:00 7 июня. Чехия — США.
В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.
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