«Зенит-Казань» объявил о подписании аргентинского либеро Данани

Аргентинский либеро Сантьяго Данани стал игроком казанского «Зенита». Волейболист перешёл в команду из «Факела» (Новый Уренгой).

«Сантьяго Данани — новый либеро нашей команды. Сантьяго — первый аргентинец в истории нашего клуба! Добро пожаловать в Казань», — говорится в заявлении пресс-службы казанского «Зенита».

Данани провёл два сезона в мужской Суперлиге и дважды стал лучшим принимающим лиги. Главное достижение в карьере Данани – олимпийская бронза. В Токио-2020 сборная Аргентины в полуфинале проиграла Франции (0:3), а в матче за третье место одолела Бразилию (3:2). И в клубных турнирах, и в матчах сборной Сантьяго заработал репутацию великолепного принимающего.