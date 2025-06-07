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Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 6 июня

Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 6 июня
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В пятницу, 6 июня, а также в ночь на 7 июня мск в рамках женской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 6 июня и в ночь на 7 июня мск:

Франция — Бельгия — 3:1 (25:22, 13:22, 25:13, 25:19);
Турция — Таиланд — 3:0 (25:23, 25:14, 25:22);
Доминиканская Республика — Нидерланды — 3:2 (22:25, 25:19, 28:26, 22:25, 15:13);
Южная Корея — Италия — 0:3 (19:25, 21:25, 13:25);
Сербия — Япония — 0:3 (19:25, 21:25, 13:25);
Чехия — США — 3:2 (23:25, 20:25, 25:17, 25:20, 27:25).

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

Календарь Лиги наций (ж)
Турнирная таблица Лиги наций (ж)
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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 6 июня
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