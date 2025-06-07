Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 7 июня

Сегодня, 7 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 7 июня (время московское):

10:00. Турция — Польша;

14:30. Китай — Франция;

19:30. Германия — Бразилия;

23:00. Канада — Япония;

23:00. Южная Корея – Чехия;

2:30. 8 июня. Болгария — Сербия.

Предварительный этап соревнований проходит с 4 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.