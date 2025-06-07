Болгарская блокирующая Христина Вучкова вошла в состав «Протона»

Женский волейбольный клуб «Протон» из Саратова в социальных сетях объявил о подписании на следующий сезон болгарской центральной блокирующей Христины Вучковой.

33-летняя спортсменка перешла в российскую Суперлигу из турецкого «Фенербахче», за который успела выступить дважды: в сезоне-2022/2023 и сезоне-2024/2025. Профессиональную карьеру Вучкова начала в болгарском ЦСКА. Она также провела по одному сезону в итальянских «Бергамо», «Модене» и «Имоко Конельяно», азербайджанском «Телекоме», турецких «Нилуфере» и «Тюрк Хава Йоллари», болгарской «Марице». Два сезона спортсменка провела в составе турецкого «Галатасарая» (2016-2018). В сезоне-2023/2024 выступала за китайский «Бейцин Мотор» и американский «Омаха Суперновас».

Напомним, ранее в состав «Протона» вошла доигровщица Анна Котова, выступавшая в прошлом сезоне в итальянском «Савино Дель Бене» (Скандиччи).