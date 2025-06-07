Либеро Трофименко перешла из «Локомотива» в саратовский «Протон»

Трёхкратная чемпионка России и обладательница Кубка России, либеро Виктория Трофименко перешла из калининградского «Локомотива», за который выступала семь лет, в саратовский «Протон». Об этом сообщила пресс-служба «Протона» в социальных сетях.

Трофименко дебютировала в российской Суперлиге в составе «Ленинградки» и выступала за клуб с 2013 по 2017 год. После этого спортсменка перешла в «Локомотив». «Протон» станет лишь третьим клубом в профессиональной карьере 30-летней волейболистки.

Напомним, ранее «Протон» объявил о подписании российской доигровщицы Анны Котиковой, которая провела сезон-2024/2025 в составе итальянского «Скандиччи», и болгарской блокирующей Христины Вучковой, выступавшей за турецкий «Фенербахче» в прошлом сезоне.