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Либеро Трофименко перешла из «Локомотива» в саратовский «Протон»

Либеро Трофименко перешла из «Локомотива» в саратовский «Протон»
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Трёхкратная чемпионка России и обладательница Кубка России, либеро Виктория Трофименко перешла из калининградского «Локомотива», за который выступала семь лет, в саратовский «Протон». Об этом сообщила пресс-служба «Протона» в социальных сетях.

Трофименко дебютировала в российской Суперлиге в составе «Ленинградки» и выступала за клуб с 2013 по 2017 год. После этого спортсменка перешла в «Локомотив». «Протон» станет лишь третьим клубом в профессиональной карьере 30-летней волейболистки.

Напомним, ранее «Протон» объявил о подписании российской доигровщицы Анны Котиковой, которая провела сезон-2024/2025 в составе итальянского «Скандиччи», и болгарской блокирующей Христины Вучковой, выступавшей за турецкий «Фенербахче» в прошлом сезоне.

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