Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 8 июня

Сегодня, 8 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.
Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 8 июня (время — московское):
10:00. Франция — Таиланд;
14:30. Китай — Турция;
16:00. Бразилия — Италия;
18:00. Доминиканская Республика — Япония;
19:30. Чехия – Германия;
21:30. Болгария — Нидерланды;
23:00. Южная Корея – США;
1:00. 9 июня. Канада – Сербия.
В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.