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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 8 июня

Сегодня, 8 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 8 июня (время — московское):

10:00. Франция — Таиланд;

14:30. Китай — Турция;

16:00. Бразилия — Италия;

18:00. Доминиканская Республика — Япония;

19:30. Чехия – Германия;

21:30. Болгария — Нидерланды;

23:00. Южная Корея – США;

1:00. 9 июня. Канада – Сербия.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.