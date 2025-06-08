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Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 8 июня

Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 8 июня
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Сегодня, 8 июня, продолжится розыгрыш Лиги наций — 2025 по волейболу среди женских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.

Расписание игрового дня Лиги наций — 2025 по волейболу среди женщин 8 июня (время — московское):

10:00. Франция — Таиланд;
14:30. Китай — Турция;
16:00. Бразилия — Италия;
18:00. Доминиканская Республика — Япония;
19:30. Чехия – Германия;
21:30. Болгария — Нидерланды;
23:00. Южная Корея – США;
1:00. 9 июня. Канада – Сербия.

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

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