Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 8 июня

Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 8 июня
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 8 июня, а также в ночь на 9 июня мск в рамках женской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 8 июня и в ночь на 9 июня мск:

Франция — Таиланд — 1:3 (14:25, 25:19, 23:25, 13:25);
Китай — Турция — 2:3 (25:19, 20:25, 31:29, 26:28, 12:15);
Бразилия — Италия — 0:3 (22:25, 18:25, 27:29);
Доминиканская Республика — Япония — 0:3 (19:25, 21:25, 9:25);
Чехия – Германия — 1:3 (22:25, 18:25, 25:22, 23:25);
Болгария — Нидерланды — 0:3 (21:25, 16:25, 23:25);
Южная Корея – США — 0:3 (13:25, 26:28, 17:25);
Канада – Сербия — 3:2 (20:25, 18:25, 25:20, 25:18, 15:12).

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

Видео: Трофеи сборной России по волейболу

Календарь Лиги наций (ж)
Турнирная таблица Лиги наций (ж)
Материалы по теме
Расписание матчей Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин на 8 июня
Фото
Адетокунбо посетил матч Лиги наций по волейболу между сборными Бразилии и Италии
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android