Лига наций — 2025 по волейболу, женщины: результаты матчей 8 июня

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В воскресенье, 8 июня, а также в ночь на 9 июня мск в рамках женской волейбольной Лиги наций — 2025 прошли матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты игрового дня Лиги наций по волейболу — 2025 среди женщин 8 июня и в ночь на 9 июня мск:

Франция — Таиланд — 1:3 (14:25, 25:19, 23:25, 13:25);

Китай — Турция — 2:3 (25:19, 20:25, 31:29, 26:28, 12:15);

Бразилия — Италия — 0:3 (22:25, 18:25, 27:29);

Доминиканская Республика — Япония — 0:3 (19:25, 21:25, 9:25);

Чехия – Германия — 1:3 (22:25, 18:25, 25:22, 23:25);

Болгария — Нидерланды — 0:3 (21:25, 16:25, 23:25);

Южная Корея – США — 0:3 (13:25, 26:28, 17:25);

Канада – Сербия — 3:2 (20:25, 18:25, 25:20, 25:18, 15:12).

В соревнованиях, которые продолжатся до 27 июля, принимают участие 18 национальных команд. Действующим победителем Лиги наций среди женщин является сборная Италии.

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