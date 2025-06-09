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Волейболистка московского «Динамо» вышла замуж за волейболиста «Югры-Самотлор»

Волейболистка московского «Динамо» вышла замуж за волейболиста «Югры-Самотлор»
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Центральная блокирующая московского «Динамо» Анастасия Жаброва и диагональный «Югры-Самотлор» Николай Манжосов поженились, сообщила пресс-служба Суперлиги.

Жабровой 21 год, Манжосову — 27.

Фото: Личный архив Жабровой и Манжосова

«От всей души поздравляем Анастасию и Николая с этим прекрасным днём! Желаем крепкого союза, взаимопонимания и счастья как на площадке, так и за её пределами!» — говорится в сообщении Суперлиги.

В минувшем сезоне московское «Динамо» дошло до четвертьфинала плей-офф женской Суперлиги, где уступило клубу «Заречье-Одинцово». «Югра-Самотлор» выступает в Высшей лиге А, в 2024 году команда вылетела из российской мужской Суперлиги.

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