Итальянская диагональная Терри Энвеонву стала игроком «Протона»

Женский волейбольный клуб «Протон» из Саратова объявил о подписании итальянской диагональной Терри Энвеонву.

25-летняя спортсменка перешла в российскую Суперлигу из польского «Будовляны Лодзь», где провела один сезон. В составе клуба она стала бронзовым призёром польского чемпионата. Энвеонву также выступала за итальянские «Кунео», «Иль Бизонте Фиренце» и «Имоко Конельяно». Она является обладательницей Кубка и Суперкубка Италии (2020).

Напомним, ранее в состав «Протона» вошли болгарская блокирующая Христина Вучкова, доигровщица Анна Котикова, которая провела прошлый сезон в составе итальянского «Скандиччи», и либеро «Локомотива» Виктория Трофименко.