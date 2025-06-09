Российская доигровщица Якушина продолжит карьеру в Турции

24-летняя российская доигровщица Оксана Якушина вошла в состав турецкого волейбольного клуба «Сигорта Шоп». Об этом сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

Якушина начинала карьеру в системе подмосковного «Заречья-Одинцово», вместе с которым дебютировала в Суперлиге. В России спортсменка также играла за «Липецк» и нижегородскую «Спарту». В сезоне-2023/2024 Оксана выступала за «Херцег Нови» из Черногории, а прошлый сезон провела во французском клубе «Канны».

«Сигорта Шоп» занял предпоследнее, 13-е место в турецкой Лиге Султанлар в сезоне-2024/2025 и покинул национальный чемпионат. В сезоне-2025/2026 команда будет выступать в Первой Лиге Турции.