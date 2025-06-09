Алина Попова вернулась во французский «Волеро» после сезона в московском «Динамо»

20-летняя российская доигровщица Алина Попова вернулась в состав французского волейбольного клуба «Волеро Ле-Канне» после одного сезона в московском «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба французской команды.

О возвращении Поповой в «Волеро» было известно ещё в прошлом сезоне. Клуб сразу сообщил, что доигровщица будет выступать в российской Суперлиге «по просьбе «Динамо» в рамках долгосрочного сотрудничества двух клубов.

Напомним, до перехода в столичную команду Попова провела два сезона в составе «Волеро». В России доигровщица представляла «Северянку-2», а вместе со сборной ФТ «Сириус» в 2022 году завоевала бронзовые медали Всероссийской Спартакиады.