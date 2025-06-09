Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Алина Попова вернулась во французский «Волеро» после сезона в московском «Динамо»

Алина Попова вернулась во французский «Волеро» после сезона в московском «Динамо»
Комментарии

20-летняя российская доигровщица Алина Попова вернулась в состав французского волейбольного клуба «Волеро Ле-Канне» после одного сезона в московском «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба французской команды.

О возвращении Поповой в «Волеро» было известно ещё в прошлом сезоне. Клуб сразу сообщил, что доигровщица будет выступать в российской Суперлиге «по просьбе «Динамо» в рамках долгосрочного сотрудничества двух клубов.

Напомним, до перехода в столичную команду Попова провела два сезона в составе «Волеро». В России доигровщица представляла «Северянку-2», а вместе со сборной ФТ «Сириус» в 2022 году завоевала бронзовые медали Всероссийской Спартакиады.

Материалы по теме
Российская доигровщица Якушина продолжит карьеру в Турции
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android