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Тетюхин объяснил, почему «Белогорье» рассталось с главным тренером Александром Волковым

Тетюхин объяснил, почему «Белогорье» рассталось с главным тренером Александром Волковым
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Директор мужского волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин объяснил, почему команда рассталась с главным тренером Александром Волковым.

«У меня на протяжении двух этих лет были определённые вопросы к главному тренеру по поводу коммуникации с игроками. Для меня они ключевые, но мы их так и не искоренили. Кроме того, появилось понимание, что для следующего шага вперёд нам сейчас нужен более опытный тренер. При этом отсутствие опыта совсем не претензия к Александру Александровичу. Когда я его приглашал, осознавал, что в некоторых моментах это будет сказываться на команде. По самоотдаче, по работоспособности, по желанию развиваться к Волкову вообще никаких вопросов.

Две подряд «бронзы» чемпионата России – достойный результат. Мы благодарны ему за работу. Но принятое решение считаю более правильным для нашего будущего. Не хотелось идти дальше с определёнными расхождениями», – приводит слова Тетюхина «БО Спорт».

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