Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Тетюхин – о новом главном тренере «Белогорья» Крецу: с ним сделаем шаг вперёд

Тетюхин – о новом главном тренере «Белогорья» Крецу: с ним сделаем шаг вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

Директор мужского волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин назвал причины, по которым выбор нового главного тренера пал именно на Георге Крецу.

Напомним, румынский специалист работал с «Белогорьем» в сезоне-2017/2018, но покинул команду до Нового года. Он же должен был возглавить клуб ещё 2022 году.

«Я ведь полсезона-2017/2018 работал под его руководством как игрок, а Александр Косарев был его ассистентом в тренерском штабе. И он тогда оставил очень приятное впечатление, нам нравилась его философия и стиль работы. Сейчас мы обсуждали много кандидатур, но Крецу был самой понятной. Мы знаем, чего от него ожидать. Он был кандидатурой №1 и, слава богу, нам не пришлось искать другие варианты.

В 2022-м политическая ситуация была очень накалённая, многое зависело не только от желания игроков и тренеров. Предполагаю, что все они испытывали колоссальное давление со стороны своих стран и федераций. Поэтому и Крецу, и Камиль Семенюк передумали. Но мы с Георге ещё тогда договорились, что не сжигаем мосты.
Мне кажется, у нас потенциально очень сильная команда, и мы способны на большее, чем достигли на сегодняшний день. Рассчитываем, что с ним сделаем шаг вперёд. Время покажет, насколько верным было наше решение. Понятно, что в спорте гарантий никогда нет», – приводит слова Тетюхина «БО Спорт».

Материалы по теме
Тетюхин объяснил, почему «Белогорье» рассталось с главным тренером Александром Волковым
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android