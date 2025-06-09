Тетюхин – о новом главном тренере «Белогорья» Крецу: с ним сделаем шаг вперёд

Директор мужского волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин назвал причины, по которым выбор нового главного тренера пал именно на Георге Крецу.

Напомним, румынский специалист работал с «Белогорьем» в сезоне-2017/2018, но покинул команду до Нового года. Он же должен был возглавить клуб ещё 2022 году.

«Я ведь полсезона-2017/2018 работал под его руководством как игрок, а Александр Косарев был его ассистентом в тренерском штабе. И он тогда оставил очень приятное впечатление, нам нравилась его философия и стиль работы. Сейчас мы обсуждали много кандидатур, но Крецу был самой понятной. Мы знаем, чего от него ожидать. Он был кандидатурой №1 и, слава богу, нам не пришлось искать другие варианты.

В 2022-м политическая ситуация была очень накалённая, многое зависело не только от желания игроков и тренеров. Предполагаю, что все они испытывали колоссальное давление со стороны своих стран и федераций. Поэтому и Крецу, и Камиль Семенюк передумали. Но мы с Георге ещё тогда договорились, что не сжигаем мосты.

Мне кажется, у нас потенциально очень сильная команда, и мы способны на большее, чем достигли на сегодняшний день. Рассчитываем, что с ним сделаем шаг вперёд. Время покажет, насколько верным было наше решение. Понятно, что в спорте гарантий никогда нет», – приводит слова Тетюхина «БО Спорт».