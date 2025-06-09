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«Считаю большой потерей для лиги». Папазов рассказал, что остался без клуба в Суперлиге

«Считаю большой потерей для лиги». Папазов рассказал, что остался без клуба в Суперлиге
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33-летний диагональный Виталий Папазов, который в прошлом сезоне выступал за «Газпром-Югра», в своём телеграм-канале сообщил, что остался без клуба в российской Суперлиге на следующий сезон.

«С «Ярославлем» так и не договорились, хотя «инсайдеры» меня туда уже подписали месяц назад.

За шесть лет пребывания в Суперлиге, в целом, я так и не понял, что нужно командам и как подписываются игроки… Это осталось огромной загадкой для меня. Но я спокоен, моя совесть чиста, я отдал всего себя и благодарен лиге за прекрасный опыт.

Чего мне не хватило, чтоб остаться в Суперлиге? Мне тоже интересно… Может лицом не вышел, либо наоборот слишком красив… Естественно, если выдастся шанс вернуться, я это сделаю…. Но в этом году мне места тут не нашлось, что считаю большой потерей для лиги…» – сообщил Папазов в телеграм-канале.

Напомним, в своей карьере Папазов играл за «Нову», «Белогорье», «Югру-Самотлор», «Кузбасс».

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