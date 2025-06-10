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Волейболистка сборной Сербии Ванья Иванович перешла в «Корабелку» из Санкт-Петербурга

Волейболистка сборной Сербии Ванья Иванович перешла в «Корабелку» из Санкт-Петербурга
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Волейболистка сборной Сербии доигровщица Ванья Иванович перешла в «Корабелку» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «БО-Спорт».

Предыдущие пять лет Иванович провела в сербском клубе «Железничар», с которым в минувшем сезоне впервые выиграла чемпионат Сербии. Также она выходила на площадку против сборной России (2:3) в матче за Кубок Первого канала, а теперь выступает за национальную команду в Лиге наций. В четырёх матчах первой игровой недели она выходила на замены и набрала 16 очков при 40% реализации атак.

Напомним, «Корабелка» стала чемпионом Высшей лиги А в сезоне-2024/2025 и в предстоящем сезоне дебютирует в женской PARI Суперлиге.

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