Мачеха и падчерица сыграли друг против друга в матче Лиги наций — 2025 по волейболу

Мачеха Хелена Грозер и падчерица Леана Грозер сыграли друг против друга в матче женской Лиги наций — 2025 по волейболу между сборными Германии и Чехии. Игра состоялась в воскресенье, 8 июня, и закончилась победой немецких волейболисток со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 25:22, 22:25, 25:23).

Фото: https://volleyball.world

Фото: https://volleyball.world

Фото: https://volleyball.world

36-летняя Хелена играет за сборную Чехию и является супругой немецкого волейболиста Георга Грозера. 18-летняя Леана — доигровщица сборной Германии и дочь Георга от первого брака.

Женская сборная Германии после четырёх матчей занимает шестое место в турнирной таблице Лиги наций. Чешские волейболистки после аналогичного количества игр — на 10-й строчке.