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Мачеха и падчерица сыграли друг против друга в матче Лиги наций — 2025 по волейболу

Мачеха и падчерица сыграли друг против друга в матче Лиги наций — 2025 по волейболу
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Мачеха Хелена Грозер и падчерица Леана Грозер сыграли друг против друга в матче женской Лиги наций — 2025 по волейболу между сборными Германии и Чехии. Игра состоялась в воскресенье, 8 июня, и закончилась победой немецких волейболисток со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 25:22, 22:25, 25:23).

Лига наций (ж) . Предварительный этап
08 июня 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Чехия
Окончен
1 : 3
Германия
Чехия: Кнейфлова, Едликова, Свободова, Грозер, Буковска, Коулисиани, Дигринова, Валкова, Досталова, Егларжова, Млейнкова, Дите, Грабовска, Бранкуска
Германия: Цезар, Погани, Глаб, Штауц, Табакукс, Альсмайер, Веске, Шёльцель, Цекулаев, Гроцер, Киндерман, Вайтцель, Штруббе, Штраубе

Фото: https://volleyball.world

Фото: https://volleyball.world

Фото: https://volleyball.world

36-летняя Хелена играет за сборную Чехию и является супругой немецкого волейболиста Георга Грозера. 18-летняя Леана — доигровщица сборной Германии и дочь Георга от первого брака.

Женская сборная Германии после четырёх матчей занимает шестое место в турнирной таблице Лиги наций. Чешские волейболистки после аналогичного количества игр — на 10-й строчке.

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