Диагональный Роман Мурашко перешёл в «Динамо-ЛО»

23-летний диагональный Роман Мурашко вошёл в состав «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Ранее, в сезоне-2022/2023, Мурашко уже выступал за клуб из Ленинградской области. Свою карьеру диагональный начал в системе новосибирского «Локомотива», вместе с которым четыре раза оказывался чемпионом Молодёжной лиги. Сезон-2021/2022 провёл в челябинском «Динамо» и стал серебряным призёром Высшей лиги А. Последние два сезона Мурашко играл за красноярский «Енисей».

Напомним, состав «Динамо-ЛО» в это межсезонье покинул диагональный Назар Литвиненко. Волейболист продолжит карьеру в московском «Динамо».